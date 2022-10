Pain, viande, légumes... le succès des distributeurs automatiques

À Saubrigues, commune landaise de 1 500 habitants entourée de champs de maïs, il est désormais possible de faire ses courses à n'importe quelle heure grâce à un distributeur. Fromages, légumes, viandes, des produits locaux accessibles 24 heures sur 24. De quoi dépanner quand la seule épicerie de la commune est fermée. "C'est génial d'avoir ça à proximité" ; "C'est un tout petit peu cher certes que dans les grandes distributions. Mais après quand on veut manger de qualité des bons produits, ça n'a pas de prix", témoignent des clientes. En revanche, le distributeur a coûté 60 000 euros. Il faudra plusieurs années pour l'amortir. Mais en à peine un an, il a déjà trouvé son public. Il n'est pas ainsi étonnant que les automates fleurissent en milieu rural. Des plus basiques aux plus insolites. Pourtant, le pari était loin d'être gagné. Il a fallu rassurer les commerçants des alentours et convaincre les habitants. Sébastien Gonzalez, fondateur de GS Taloa à Ascain, espère même installer d'autres distributeurs dans les années à venir. TF1 | Reportage V. David, E. Castaing