Palavas-les-Flots en alerte maximale : quelle ambiance à quelques jours des vacances ?

Pour Palavas-les-Flots, il va être difficile d'attirer les vacanciers. Pour cause, la station balnéaire a été classée en zone d'alerte maximale. Plus que les patrons de bars, c'est toute la commune qui s'inquiète. Malgré les nouvelles restrictions, les commerçants vont devoir s'adapter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.