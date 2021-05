Palmarès 2021 du Pavillon bleu : que change ce label pour les stations balnéaires ?

Jetez-vous à l'eau. Plongez sans hésitation. Ici, la qualité de l'eau est garantie, la température pas encore. Grâce au label Pavillon bleu, les lacs de la Raviège et de Laouzas sont enfin reconnus pour leur qualité environnementale exemplaire. Pour cela, il a fallu fournir les relevés des cinq dernières années. En effet, il n'y a pas qu'aux bords de mer que l'on décerne ce label. "C'est comme la Côte-d'Azur, sauf que là, c'est le lac. C'est superbe, magnifique, propre", "il n'y a pas de détritus, l'eau est claire. Elle est vraiment bien propre", affirment les randonneurs. Mais le label Pavillon bleu n'est pas qu'une histoire d'eau. C'est aussi rendre les plages accessibles à tous et sensibiliser chacun à la faune et à la flore. Avec ses six hectares de verdure, ce camping surplombe le lac du Laouzas. Désormais, l'endroit a un nouvel atout pour attirer les vacanciers avec l'envie de retrouver la nature préservée et d'y faire attention. Derrière ce Pavillon bleu, il y a toute la fierté d'un territoire.