Palmarès des prénoms : Jade et Gabriel en tête

À votre avis, quels sont les prénoms à la mode ? Pour les garçons, le nom "Gabriel" est en tête du classement, suivi de "Léo" et "Raphaël". Côté fille, c'est "Jade", "Louise" et "Emma" qui sont plébiscités. Pour aider dans le choix du petit nom, certains parents se fient aux tendances. Quand d'autres cherchent absolument à éviter les modes. Un enfant est né ce week-end, et se prénomme Maxence. "Ce qui me déplaît, c'est qu'à l'école, ils aient tous le même prénom. Je n'ai vraiment pas envie que mon enfant ait le même petit nom que tout le monde. Parce qu'après, ce n'est pas évident", nous affirme la mère de Maxence. Ce qui n'est également pas évident, c'est de se mettre d'accord. "J'étais parti sur "Victor". Ma femme a eu le dernier mot comme souvent", nous rapporte son père. La tendance est aux prénoms courts. Et pour les filles, de préférence, ceux qui finissent par la lettre "a". Le prénom "Alba", lui, a connu la plus forte progression depuis l'année dernière. TF1 | Reportage M. Stiti, S. Iorgulesco