Le pan bagnat, l'incontournable déjeuner des vacanciers sur la Côte d'Azur

L'été est bien là. L'envie de déjeuner hors de la maison se fait ressentir. Sur la plage à Antibes, certains parents ont emporté de quoi manger dans leur sac, sans oublier les fruits frais dans la glacière. Mais le meilleur déjeuner est à découvrir chez Josy : le fameux pan bagnat. C'est la spécialité de ce kiosque depuis plus de 50 ans. Et pour certains vacanciers, manger le pan bagnat à la plage chaque été est devenu une coutume. Quels ingrédients utilisent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.