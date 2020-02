Panais, rutabagas, topinambours… les légumes anciens reviennent à la mode

Dans le Finistère, on redécouvre les légumes oubliés. Panais, rutabagas, topinambours ou encore cerfeuil tubéreux reviennent à la mode. Ces légumes anciens ont de nouveau la cote si bien qu'ils sont proposés dans les restaurants pour satisfaire les consommateurs qui aiment les nouvelles saveurs. Les chefs aiment particulièrement cuisiner les légumes anciens du Finistère en les accompagnant de fruits de mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.