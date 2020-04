Pandémie de coronavirus : le point sur la situation dans le monde

Les effets du coronavirus se font ressentir partout dans le monde et chaque pays affronte la pandémie à leur manière. À l'exemple de la première prière du ramadan en visioconférence en Malaisie, des statues brésiliennes décorées d'un masque pour inciter la population à en porter, ou encore d'un bus belge pour transmettre des messages aux familles isolées. À noter que le nombre de décès dans le monde a presque atteint les 200 000. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.