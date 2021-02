Pandémie de Covid-19 : où en est le monde ?

Sommes-nous vraiment à un moment charnière dans la pandémie ? C’est en tout cas une chute drastique du nombre de nouveaux cas comme le monde n’en avait jamais connu depuis le début de l’épidémie. En un peu plus d’un mois, les nouvelles contaminations ont été divisées par deux : moins de 18% de nouveaux cas en Europe, rien que pour cette semaine. Parmi les pays observant une baisse importante, il y a notamment le Royaume-Uni qui avait vu ses contaminations monter très haut à la fin de l’année dernière. Depuis le début d’année, ses contaminations ont été divisées par 5. Il est trop tôt pour y voir les effets de la campagne de vaccination. Ce serait lié surtout à la mise en place des gestes-barrières et de restrictions plus strictes dans certains pays, comme aux États-Unis avec l’arrivée de Joe Biden ou un confinement aux Royaume-Uni. En France, la situation est très contrastée d’un département à l’autre mais à l’échelle nationale, les nouveaux cas ont baissé de 9% par rapport à la semaine dernière. La progression des variants n’a pas entrainé la flambée de cas redoutée ais l’équilibre reste fragile, notamment dans les hôpitaux ou les services de réanimation. Près de 65% des lits sont encore occupés par des patients Covid.