Pandémie et restrictions : où en est le monde ?

Il y a un an, jour pour jour, le premier décès lié au coronavirus a été déclaré à Wuhan. Depuis, près de deux millions de personnes sont mortes dans le monde. Les pays continuent de se battre contre cet ennemi invisible. La Grande-Bretagne s'est reconfinée. Les rues sont vides et les quartiers commerçants fantomatiques. Les magasins ne pourront rouvrir qu'en mars. Avec plus de 10 000 morts par jour, le Royaume-Uni espère enrayer la flambée de l'épidémie. Les 66 millions de Britanniques doivent rester chez eux. En Allemagne, on reconfine aussi. Les écoles et les commerces non-essentiels sont fermés. Au niveau des restaurants, les plats sont uniquement à emporter. L'Espagne et l'Italie, eux, ont opté pour un reconfinement partiel. C'est également le choix que le Portugal a fait. Là-bas, le nombre de cas quotidien a doublé en deux semaines. Les hôpitaux de Lisbonne sont presque saturés. Depuis ce week-end, le couvre-feu et les restrictions de circulation sont généralisés. Jusqu'à maintenant, théâtres et restaurants étaient encore ouverts. Le gouvernement portugais annoncera cette semaine de nouvelles restrictions.