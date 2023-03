Paniers anti-inflation, le client s'y retrouve-t-il ?

Dès l'entrée du magasin, la promesse est attrayante : un trimestre anti-inflation avec des prix bloqués. Les produits concernés sont : "Viande, laitage, tout ce qui est pâte", "en priorité, c'est les légumes et les fruits", supposent des clients. Ce sera la déception pour certains, car dans cette enseigne par exemple, il n'y aura pas de fruits et légumes, ni de fromage ou de lessive, mais tout de même 500 articles de marque distributeur uniquement à moins d'un euro. Pour faire baisser les prix, l'enseigne affirme avoir renié sur ses marges. L'objectif est de séduire les clients alors que la concurrence du discount fait rage. Mais certains doutent déjà que les prix soient vraiment imbattables : "Il y a un prix bloqué à 95 centimes, et en dessous on l'a à 87 centimes. Il faut toujours comparer". Justement, en comparant avec une autre enseigne, on a pu constater dix centimes d'écart sur un paquet de pâtes, et même 45 centimes sur un paquet de cotons tiges. Difficile aussi de s'y retrouver car les logos ne sont pas les mêmes d'une enseigne à l'autre. Lancées à la demande du gouvernement, ces opérations anti-inflation vont durer jusqu'au mois d'août. TF1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize, E. Nappi