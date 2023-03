Paniers anti-inflation : l'inquiétude des petits commerces

Ce lundi matin, l'inflation est dans toutes les têtes sur le marché de Bédarieux (Hérault). Ici, impossible de geler les prix du quotidien, comme le fait désormais la grande distribution avec des paniers anti-inflation. Les carottes coûteraient par exemple un euro le kilo en grande surface, contre deux euros chez ce primeur, impuissant. "On ne peut pas lutter contre eux", dit-il. Une restauratrice vient se fournir chaque jour au marché. L'addition est de plus en plus salée. "Les poireaux, les pommes de terre, et la courge ont augmenté. La grande distribution, c'est sûr que c'est la solution la plus simple mais est-ce qu'on aura toujours les bons produits comme on a chez ces gens, je ne pense pas", déclare-t-elle. Alors pour continuer à faire des courses de qualité sans dépasser leur budget, certains clients alternent désormais entre petits commerçants et grande surface. Pour concurrencer les prix proposés par la grande distribution, ils misent sur des produits locaux et de qualité. C'est désormais la seule arme des petits commerçants face aux géants de la grande distribution. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia