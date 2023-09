Paniers anti-inflation, vraiment bons pour le pouvoir d'achat ?

Des paniers inflations, des prix bloqués sur certains produits, la plupart des enseignes semblent jouer le jeu. Et vous, êtes-vous convaincus ? "Oui, il y a deux produits bloqués", rapporte un client. Cependant, les articles à prix bas sont trop peu nombreux selon ce consommateur. Dans cette autre enseigne, en revanche, certains produits laitiers font partie du panier anti-inflation. Visiblement, cela plaît. Certains clients s'organisent même pour n'acheter que des produits estampillés pouvoir d'achat, quitte à y passer du temps. "On fait plusieurs magasins", selon un client. Alors, quel intérêt pour l'enseigne ? Plus de clients ou plus de chiffre d'affaires ? "Si on vend moins cher, le chiffre d'affaires ne progresse pas", explique Christelle Pouchous, gérante du magasin Intermarché. En contrepartie, les clients sont plus nombreux et viennent plus souvent. Mais l'essentiel est ailleurs. En clair, les distributeurs espèrent fidéliser les consommateurs aujourd'hui, mais surtout demain, lorsque l'inflation aura reculé. TF1 | Reportage F. Chadeau, M. Pirckher, H. Massiot