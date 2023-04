Panique dans une attraction au Futuroscope

Des cris de panique et des visiteurs dans un manège en flamme. Sur une vidéo amateure, on constate que le personnel intervient très rapidement et une personne s'empare d'un extincteur pour éteindre les flammes. L'accident est survenu vers 10h30 ce vendredi matin, quelques minutes après l'ouverture du manège. Il s'agit de la montagne russe "Objectif Mars", une des attractions phares du Futuroscope. Plusieurs personnes attendaient leur tour lorsqu'ils ont vu arriver le wagon en feu avec deux personnes à bord. Yanis, un témoin dans la file d'attente, a affirmé que les gens ont rapidement pris les extincteurs pour éteindre les flammes. D'après lui, le manège a immédiatement été arrêté. Deux personnes auraient été blessées dans l'accident. La direction du parc, pour sa part, n'a pas encore souhaité répondre à nos questions. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Bajac