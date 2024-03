Un ours en liberté sème la panique dans une ville de Slovaquie

Le croiser fait rire lorsqu'on est en sécurité dans sa voiture. Le rencontrer quand on est à pied en revanche, provoque une panique certaine. Ces riverains n'ont jamais escaladé une grille aussi rapidement ! Ce lundi, cet ours, en pleine ville, a créé l'affolement. Sur la vidéo, on le voit s'en prendre à un passant. Son attaque a fait cinq blessés, dont un enfant de dix ans. Scène surréaliste, le voici, toujours seul, courant à près de 40 km/h avant de croiser des riverains affolés et de frôler une poussette. L'état d'urgence a été décrété dans la ville. Des patrouilles de chasseurs tentent de localiser la bête. Quelques jours avant, dans la même vallée, un ours, peut-être le même, s'en est pris à un couple de randonneurs. Une femme a été retrouvée morte au fond d'un ravin. Lorsque les secouristes l'ont découvert, le plantigrade était à côté d'elle. Environ 1 200 ours vivent actuellement en Slovaquie. TF1 | Reportage H. Dreyfus