Panne à la gare Montparnasse : les voyageurs sont en colère

La gare Montparnasse à Paris se réveille d'une panne géante qui a immobilisé tous les trains devant emprunter le circuit ouest. 20 000 voyageurs auraient été bloqués dans la journée du 3 décembre. Bon nombre d'entre eux ont dû chercher un lieu où dormir la nuit. Après la panne de dimanche, le trafic a repris progressivement mais l'attente reste longue. Les utilisateurs supportent mal les retards et le manque de place.