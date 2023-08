Panne à la SNCF : la galère des passagers du train Annecy-Paris

À l'arrivée du Annecy-Paris, jeudi au milieu de la nuit, beaucoup de fatigue et un peu de colère. Vers 17h30, un TGV Annecy-Paris tombe en panne à hauteur de Miribel dans l'Ain. Une rare avarie matérielle, selon la SNCF. Conséquence, plus d'électricité, donc plus de climatisation. Les agents de bord ouvrent les portes, les passagers descendent sur les voies pour échapper à la chaleur. Parmi les voyageurs, le ministre de l'Industrie Roland Lescure. Sur une photo, on le voit qui tente d'avoir une explication avec la SNCF, tant bien que mal. Deux heures après, un TGV part de Lyon (Rhône) pour remorquer le train en panne. Puis à 20h30, il repart avec les passagers en direction de la gare la plus proche, Mâcon (Saône-et-Loire). Là-bas, encore une heure d'attente avant de monter à bord d'un train et d'arriver à 23h30 à Paris. Quatre heures de retard dans des conditions éprouvantes. Les passagers du Annecy-Paris seront indemnisés deux fois le prix de leurs billets. TF1 | Reportage D. Mourgues, JF. Drouillet