Panne d'ascenseur, bloquée chez elle depuis deux mois et demi

Pour Yvette, 94 ans, il est impossible de sortir. Depuis plus de deux mois, elle est bloquée au deuxième étage de cet immeuble flambant neuf, et son ascenseur déjà en panne. "Depuis mi-juillet, elle est là-haut, sans pouvoir se déplacer, sans pouvoir descendre", témoigne sa fille. Tous les jours, sa petite-fille monte les 40 marches qui privent Yvette de sa liberté. C'est une mamie qui était autrefois très active. L'ascenseur était déjà tombé en panne une première fois au début de l'année, quatre mois seulement après sa mise en service. Les résidents ont contacté le prestataire en charge de l'ascenseur, avec une question : "Il y a des personnes âgées, comment on fait s'il y a un problème, si ça prend feu ?" Pour le réparer, il suffit pourtant de changer une carte électronique défectueuse dans l'appareil. Mais pour le bailleur, il est impossible d'intervenir rapidement, faute de composants électroniques. Ils espèrent pouvoir réparer l'ascenseur avant la fin de la semaine. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier