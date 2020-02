Panne d'ascenseur : une nonagénaire bloquée chez elle depuis des mois

À La Riche (Indre-et-Loire), Jacqueline Devynck est bloquée dans son appartement depuis plus de quatre mois. Pour cause, l'ascenseur de son immeuble ne fonctionne plus. Par ailleurs, il est difficile pour la retraitée de 97 ans de descendre du huitième étage par les escaliers. Dans sa résidence, un élan de solidarité s'est mis en place pour l'aider. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.