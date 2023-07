Panne de courant géante à Marseille

La panne n'est pas globale, mais très pénalisante. Encore 8 000 foyers sans électricité dans les 11e et 12e arrondissements de Marseille. C'est l'une des nombreuses conséquences de l'incendie d'un transformateur dans la nuit de vendredi à samedi, lorsque 40 000 personnes avaient été privées d'alimentation. Depuis, beaucoup de volets électriques bloqués et système D dans les appartements. Le plus préoccupant pour les habitants et les commerçants, le contenu des réfrigérateurs. Pour cet épicier, le mal est fait. Glaces fondues, préparations culinaires à jeter... deux à trois mille euros de pertes selon son estimation. Une cliente se présente, pas évident de la servir dans l'obscurité. C'est l'autre souci, l'impossibilité de faire ses courses. Le tramway T1 est également à l'arrêt. Enedis assure mobiliser 50 agents, mais reconnaît un réseau instable et faible. L'électricien demande à ses abonnés de réduire fortement la climatisation s'ils en sont dotés et de décaler la recharge des véhicules électriques. TF1 | Reportage O. Santicchi, P. Lefrançois, M. Dubeau