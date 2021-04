Panne de gaz géante à Metz : la galère des habitants privés de chauffage

Cela fait six jours qu'il n'y a plus de gaz chez Valérie. Il n'y a donc également plus de chauffage ni d'eau chaude. Mais elle n'est pas la seule puisque cette panne de gaz touche les 34 rues du quartier, soit plus de 1 300 personnes. Pourtant, ces derniers jours, le froid est de retour en Moselle et les habitants sont à bout. "Le froid qu'il fait dehors est quasiment le même que le froid qu'il fait dans les appartements et c'est une véritable catastrophe", déplore l'un d'eux. Cette panne est d'une ampleur inédite. Une trentaine de techniciens travaillent nuit et jour. Selon Christophe Desessard, directeur clients-territoires Est de GRDF, de l'eau est entrée en abondance dans le réseau de gaz. "Ça va être long, je suis obligé de le dire, ça prendra plusieurs jours", explique-t-il. Il faudra donc être patient. Aucune date de remise en service n'a encore été fixée. En attendant, un centre communal a été ouvert pour les sinistrés pour réserver un repas chaud ou emprunter des appareils électriques.