Panne d'électricité géante à Bordeaux

Deux voitures viennent de se percuter sur ce carrefour. Il n'y avait plus de feux de signalisation pour les aiguiller. Ce dimanche matin, une panne géante touche la ville de Bordeaux (Gironde). Heureusement, personne n'a été blessé, mais la violence du choc est bien visible sur les véhicules. Un peu plus loin dans la ville, cette habitante n'a pas d'autre choix, elle a retrouvé une vieille lampe torche pour s'éclairer. Les transports aussi sont perturbés. Sans signalisations, les tramways et les TGV ont interdiction de circuler. Toute la vie quotidienne du dimanche matin est bouleversée. Privée d'électricité pendant deux heures, Marianne Mothes, commerçante, a cru perdre toute sa marchandise. La panne viendrait en fait d'un poste électrique. Au plus fort de l'événement, 120 000 foyers ont été privés d'électricité. "Dès que l'événement a eu lieu, toutes nos équipes se sont mobilisées pour en identifier la cause et permettre la réalimentation des clients le plus vite possible", nous a confié Jérôme Rieu, délégué régional Sud-Ouest de RTE. Désormais, l'électricité est rétablie sur l'ensemble du réseau. TF1 | Reportage T. Vartanian, N. Forestier