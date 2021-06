Panne des numéros d'urgence : plusieurs enquêtes lancées

Un enfant de 28 mois est mort d'un arrêt cardiaque jeudi matin. Une nouvelle qui a secoué une petite commune de Vendée. De l'émotion et des questions demeurent alors que sa mère avait tenté pendant une heure de joindre les secours avant de trouver un numéro d'urgence alternatif à dix chiffres. Une fois pris en charge, l'enfant n'a pas pu être réanimé. Est-ce l'attente et les dysfonctionnements des numéros d'urgence qui ont causé sa mort ? À ce stade, aucune réponse n'est disponible. Mais une enquête est ouverte, comme pour les trois autres cas, dont le décès d'un homme de 63 ans dans un hôpital de Vannes et deux accidents cardio-vasculaires à La Réunion. Pour un couple de retraités, il y a eu plus de peur que de mal. Mercredi soir, Yves a fait une mauvaise chute dans la salle de bain. Ces dysfonctionnements ont affecté tout le territoire, notamment le centre national de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. L'inquiétude est montée à cause d'une journée en apparence bien plus calme que d'ordinaire. Environ 400 appels ont été manqués mercredi soir.