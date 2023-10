Panne sèche pour le covoiturage ?

À l'heure de pointe, cela saute aux yeux. Sur cet axe routier montpelliérain, dans chaque véhicule, un seul conducteur. Comme eux, huit Français sur dix sont seuls dans leur voiture le matin. Difficile de changer nos habitudes pour accueillir des passagers. Conscient du problème, le gouvernement a investi 150 millions d'euros dans des aires de stationnement et a lancé une prime de 100 euros pour les nouveaux conducteurs. Mesure inefficace, le covoiturage ne représente que 1% des kilomètres parcourus chaque jour. Le covoiturage est trop contraignant pour le passager et pas assez attractif pour le conducteur au quotidien. Certaines collectivités locales agissent déjà. C'est le cas dans l'Aude, le département a remanié son application de covoiturage. Elle permet bien sûr de réserver un trajet, mais surtout de réclamer toutes les aides disponibles en quelques clics. Difficile de savoir si ces efforts seront suffisants. Le gouvernement promet d'atteindre les trois millions de trajets covoiturés par jour d'ici à 2027, c'est trois fois plus qu'aujourd'hui. TF1 | Reportage A. Cazabone, C. Arrigoni, M. Scarzello