Les panneaux d'affichage à vocation touristique reviennent sur l'autoroute A20

En Haute-Vienne, les panneaux à vocation touristique situés sur l'A20 représentent toute la richesse du patrimoine, entre parcs naturels, châteaux, gastronomie et bien d'autres. Ils égayent également le trajet des voyageurs. Certains sont séduits et finissent par faire un détour tandis que d'autres ne les remarquent même pas. En tout cas, les retombées pour les sites touristiques sont importantes. Et face aux enjeux, bon nombre d'entre eux espèrent obtenir un panneau surtout en période estivale.