Panneaux de signalisation : attention lynx !

Sur cette route du Jura, cette mère et ses deux petits ont échappé à l'accident. L'automobiliste qui les filme roule lentement et les repère de loin. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ces panneaux doivent alerter les automobilistes sur ces risques de collisions. Et pour cause, 53 accidents en deux ans, deux par mois, presque tous mortels. Beaucoup trop pour le maire de cette commune qui veut agir pour sauver l'animal emblématique du Jura. Mais cette prévention est limitée, car ces panneaux ne sont pas autorisés en dehors des agglomérations. Pourtant, les lynx du Jura sont menacés, ils ne sont que 150 individus en tout. Ce centre de protection des animaux a recueilli plusieurs lynx grièvement blessés, victimes de collisions ces dernières années. Les lynx relâchés sont géolocalisés pendant un an, ce qui permet de connaître les zones qu'ils fréquentent. Depuis le début de l'année 2024, treize collisions ont eu lieu, presque toutes mortelles pour les lynx. TF1| Reportage N. Hadj Bouziane, G. Martin