Panneaux, fait-on ce qu'on veut au bord des routes ?

Sur les routes de campagne, en cas de passage d'animaux sauvages, c'est toujours ce panneau qui vous l'indique. Sauf, dans une commune du Jura. Le cerf est remplacé par deux félins, "Faites attention aux lynx". Un premier panneau a été installé en début d'année à l'entrée du village, puis un deuxième posé à la sortie. Cette signalisation a été mise en place après un accident survenu l'an dernier. Ce panneau n'est cependant pas réglementé. La taille n'est pas la bonne, le symbole non plus, mais il reste légal. Ils sont donc tolérés, mais interdits hors agglomération. C'est le cas aussi dans d'autres régions de l'Hexagone, que ce soit pour informer du passage de chat, de hérisson, et même de loutre. Dans cette entreprise, on fabrique 350 000 panneaux de signalisation par an, commandés par les collectivités locales. Les règles sont très strictes, comme celui qui signale un danger. Un mètre de côté concerne les panneaux hors agglomération. En ville, ils doivent mesurer 50 cm au minimum, sur l'autoroute, trois fois plus. Il y a même un catalogue où les collectivités font leur choix parmi une sélection de panneaux homologués. La raison est simple, éviter de déconcentrer les automobilistes. Le panneau lynx pourrait un jour être autorisé, mais la procédure a peu de chance d'aboutir, car cette vigilance concerne peu de communes. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, M. Neboth