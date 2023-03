Panneaux publicitaires : comment faire face à la pollution visuelle dans nos rues ? Le 13H à vos côtés

Il y a beaucoup de panneaux publicitaires dans la rue de Patrick. Certains sont temporaires et d'autres de manière permanente. La première chose à faire est de déterminer s'il existe une règle au niveau de votre commune, c'est ce qu'on appelle un règlement local de publicité. S'il existe, c'est lui qui va s'appliquer, et dans le cas contraire, c'est le règlement national qui va s'appliquer par défaut. Mais dans tous les cas, il faut aller voir dans votre mairie s'il existe un règlement local. Dans ces règlements, on trouve de nombreuses normes en vigueur concernant les panneaux publicitaires : la hauteur, la surface, la densité, la distance par rapport aux habitations. Il y a aussi des règles spécifiques concernant les panneaux lumineux, notamment l'extinction nocturne. Il faut vérifier tout cela et si vous constatez que certains panneaux ne sont pas en règle, vous envoyez votre remarque à la mairie ou à la communauté de communes. C'est à lui ou à elle de faire respecter la loi. Le propriétaire du panneau ou de l'enseigne peut être contraint de démonter tout simplement son installation. Cela doit être fait immédiatement en cas de violation du règlement national. En revanche, c'est différent si c'est une violation du règlement local. Le propriétaire du panneau a deux ans pour se mettre en conformité, et si c'est une enseigne, il a six ans. T. Coiffier