Panneaux routiers : où est passé le bon sens ?

Sur les bords de route, il n'y a pas de saison pour voir fleurir une multitude de panneaux. Et certains sont parfois déroutants. Prenez par exemple cette entrée de ville. La zone est à 30 km/h, mais au sol, c'est bien 50 km/h qui est inscrit. Actuellement, à Clermont-Ferrand, les travaux en tous genres mettent les nerfs des cyclistes et des automobilistes à rude épreuve. Et mieux vaut être vigilant, comme à cette intersection. Ici, interdiction de tourner à droite et à gauche, cocasse lorsque les deux rues en face sont aussi inaccessibles. Effectivement ce jour-là, la route barrée en sens interdit ne l'est plus vraiment. Résultat, les panneaux routiers sont régulièrement moqués par les internautes partout dans l'Hexagone. Autre surprise dans une rue de la ville, la conduite se fait à l'anglaise. Autrement dit, on roule à gauche. Et sur ce rond-point à Clermont-Ferrand, la priorité est à ceux qui s'insèrent. C'est déconcertant pour les non-initiés. Pour ne pas tomber dans le panneau à Clermont-Ferrand, la tension et la patience devront être de mise, car d'importants travaux de voirie sont prévus jusqu'en 2026. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes