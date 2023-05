Panneaux solaires chez soi, est-ce rentable ?

Il y a trois ans, Nicolas a installé 21 panneaux photovoltaïques sur sa toiture pour un coût total de 12 000 euros, auxquels il a pu soustraire 4 000 euros d'aide de l'État. Cette année, sa facture d'électricité est passée de 150 à 75 euros par mois. Et surtout, il a changé son mode de vie pour passer au tout électrique et être le plus autonome possible. Lorsqu'il fait jour, sa toiture produit de l'électricité, même lorsque le temps est capricieux. L'énergie qui n'est pas utilisée par sa maison est revendue à EDF. La nuit, c'est le réseau électrique classique qui lui fournit de l'électricité. Ce système est particulièrement économique et écologique, à tel point que c'est la ruée sur ce système depuis les hausses successives des tarifs de l'énergie. Mais il y a encore plus simple. Certaines grandes enseignes proposent désormais à la vente des panneaux solaires à installer soi-même pour 700 euros. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin de se retrouver dans les régions les plus ensoleillées pour que ça fonctionne. TF1 | Reportage F. Fiat, T. Chartier