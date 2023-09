Panneaux solaires, comment éviter les arnaques

L'installation est terminée depuis des mois. La pose a été réfléchie. Mais aujourd'hui, Sylvie Allamagny se sent abandonnée. L'entreprise est depuis aux abonnés absents, injoignables. Sylvie se retrouve sans explications sur le fonctionnement d'une installation qui lui a coûté 39 500 euros, trop cher. D'autant plus que le retour sur investissement, promis par les commerciaux, n'est pas au rendez-vous. À ce jour, elle n'a pas touché un seul centime, alors qu'elle s'est engagée sur un crédit qui lui coûte près de 400 euros par mois. Ces arnaques présumées se sont multipliées, 10 000 en 2018 selon la Répression des fraudes, et de plus en plus chaque année. Gilles a décidé de passer le pas. Il a d'abord étudié les devis. Son choix s'est porté sur l'entreprise la moins chère, mais surtout, celle qui lui a paru la plus sérieuse. Pour tous travaux de ce type, il est indispensable de réclamer le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Sans celui-ci, pas de garantie de SNA, ni d'aides de l’État. Une installation photovoltaïque peut vous faire économiser 30% de votre facture d'électricité. Elle est amortie au bout d'une douzaine d'années. TF1 | Reportage P. Michel, S. Petit, M. Larradet