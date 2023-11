Panneaux solaires : comment réparer si mon installateur fait faillite ? Le 13H à vos côtés

Quand on fait installer un panneau solaire, il existe les garanties légales obligatoires qui sont édictées par la loi. Il y a d'abord la biennale, qui dure deux ans. L'installateur doit revenir pendant cette période pour corriger les défauts. Puis, il y a la garantie décennale, qu'on peut faire jouer même si l'installateur fait faillite. Si la décennale ne s'applique plus, il faut se tourner vers d'autres garanties, celles qui ne sont pas obligatoires, notamment la garantie commerciale. Il faut que le problème vienne du panneau, pas de l'installation. Mais si c'est le cas, peu importe que l'installateur a fait faillite, vous pouvez vous retourner contre le fabricant. Et sur ce type de produit, il y a des garanties qui vont de 20 à 25 ans. Toutefois, ça peut être compliqué, car environ 75 % des panneaux proviennent d'Asie. Pour le cas de Didier, il faut regarder du côté des assurances, car quand on pose des panneaux solaires, il faut le déclarer à son assurance habitation. Un avenant est fourni, et il se peut que vous puissiez bénéficier d'une garantie "dommage". T. Coiffier