Panneaux solaires, le succès crée de l'emploi

Petit panneau deviendra grand. Ces cellules photovoltaïques sont découpées et vérifiées une par une par Sofia, une nouvelle intérimaire, et Émilie, sa tutrice. Toutes les semaines, il faut transmettre de nouvelles compétences. Sofia a choisi le bon secteur. L'entreprise familiale est en pleine croissance. Elle compte 120 salariés aujourd'hui et comptera 160 salariés l'an prochain. A Dinsheim-sur-Bruche (Bas-Rhin), à une trentaine de kilomètres de Strasbourg, les deux lignes de production tournent à plein régime. Le responsable de l'atelier, lui, voudrait doubler la cadence avec la troisième ligne. Et pour cela, il faut investir. La nouvelle ligne est en commande, son coût : neuf millions d'euros. Si tout va bien, elle sera opérationnelle dans quelques mois. Les enjeux des prochaines années : combler le retard, répondre à une demande qui ne faiblit pas, bien au contraire, tout en assurant la traçabilité et le recyclage de ces millions de panneaux. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier