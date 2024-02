Panneaux solaires : que faire quand la pose est mal faite ? Le 13H à vos côtés

De plus en plus de particuliers font installer des panneaux solaires. Quels sont les recours au cas où la pose est mal faite ? Il est important de sélectionner rigoureusement l'artisan ou l'entreprise qui va installer ces panneaux. Le professionnel doit souscrire une assurance décennale, parce que l'ouvrage affecte à la fois l'étanchéité, la couverture, le toit et l'électricité de votre logement. Si l'on veut vraiment être bien protégé, la souscription d'une assurance dommages-ouvrage est recommandée. L'assurance habitation ne vous aide pas, car elle ne vous indemnisera pas pour les vices d'installation. Il convient de vérifier que l'assurance décennale du professionnel ne soit pas une assurance exotique. Depuis le 1er janvier 2022, les propriétaires victimes d'une assurance exotique bénéficient d'un fonds de garantie des assurances obligatoires. Pour cela, le contrat doit être souscrit à partir de 2008. Ce fonds de garantie est l'unique recours possible en cas de pose défectueuse. Il servira à financer tout ou partie des frais de remise en état. T. Coiffier