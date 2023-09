Pannes à répétition sur les lignes du Grand Ouest

Le train Saint-Nazaire-Paris est arrivé ce lundi matin avec trois heures de retard. Cette passagère est à bout. Quand je me plains, on m'a dit qu'il faut être patient", rapporte-t-elle. Montparnasse est une gare maudite pour les 200 000 travailleurs qui y transitent chaque jour. Dimanche soir, la rupture d'un câble électrique à Massy (Essonne) a provoqué l'évacuation de centaines de voyageurs. L'incident a également engendré jusqu'à six heures de retard sur toutes les lignes du Sud-ouest et de l'Ouest de l'Hexagone. Le problème, c'est que le coup de la panne devient une habitude. Cet été, la foudre frappait des postes de signalisation. En juillet 2021, c'était un éboulement sur les voies et deux ans plus tôt, une panne électrique. L'année d'avant, un transformateur prenait feu. Et en 2017, deux pannes géantes d'informatique et de signalisation. De quoi sérieusement se poser des questions. C'est donc la localisation de la gare Montparnasse qui expliquerait en partie ces pannes à répétition, car elle se trouve juste au-dessus d'un immense nœud ferroviaire. TF1 | Reportage J. Corbillon, A. Basar, R. Roiné