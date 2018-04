Les paons font leur retour à Saint-Tropez

C'était dans les années 50 que les paons sont arrivés à Saint-Tropez. Ils figuraient parmi les emblèmes de la ville autrefois. Cependant, ils ont disparu petit à petit au fil des années. En 2015, il n'en restait plus qu'un seul à la citadelle. Pour repeupler cette dernière, six oiseaux l'ont donc rejoint en 2017. Quatre naissances ont déjà eu lieu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.