Papadakis-Cizeron : leur réaction après leur sacre

L'émotion était vive en suivant les performances du couple Papadakis-Cizeron sur la glace. Les champions olympiques ont livré leurs émotions ce lundi sur TF1. "On vous a déjà fait sourire aussi c'est sûr, mais c'est vrai que ce programme était tout particulièrement émotionnel pour nous. On y a mis beaucoup de cœur, on y a mis beaucoup de nous-même. C'était vraiment beaucoup d'émotion pour nous cet après-midi", témoigne Guillaume Cizeron. Une médaille d'or aux Jeux olympiques, c'est pour la vie. On leur a demandé si celle-ci va changer quelque chose chez eux. "Je pense que c'est quelque chose qu'on portera toute notre vie. C'est un souvenir, c'est une expérience, ce sont des choses comme ça. Après, on restera les mêmes personnes avec les mêmes vies, mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra toujours garder avec nous pour toujours", confie Gabriella Papadakis. Ils sont connus pour leur complicité exemplaire sur la glace. C'est en effet ce qu'on note en premier lorsqu'on les regarde. Cela est peut-être dû à leur expérience en patinage ensemble depuis qu'ils ont neuf ou dix ans. "Il y a beaucoup d'histoire, il y a une grande complicité qui s'est installée au fur et à mesure des années, c'est certain", avoue Guillaume Cizeron.