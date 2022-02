Papadakis-Cizeron : prochaine étape, les championnats du monde

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, champions olympiques de danse sur glace, suscitent l’admiration des jeunes. Accrochez-vous, continuez, travaillez, préserverez... qu’est-ce qu’ils ont envie de leur dire ? "C’est touchant, car je me disais exactement la même chose il n’y a pas si longtemps que ça, quand je regardais des couples que je trouvais hallucinants. Et je ne pensais pas qu’on arriverait là, donc oui ", confie Gabriella Papadakis. Le mois prochain, ils vont participer au championnat de monde à Montpellier. On se demande alors si ça sera leur dernière compétition. "Je pense qu’on n’a pas vraiment planifié notre vie plus loin qu’après ce championnat. On a fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là aujourd’hui. On a tout mis en œuvre pour cette médaille d’or. Le championnat du monde va être une célébration de tout ce qu’on a vécu. On a hâte de patiner devant notre public français", lance Guillaume Cizeron.