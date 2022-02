Papadakis-Cizeron, un couple en or

Quatre minutes et vingt secondes de grâce et de prouesses techniques. Une danse pour envoûter les juges et les téléspectateurs, pour transmettre des émotions, pour conquérir leur Graal et laisser leurs proches sans voix. Comme par exemple la présidente de la Fédération française des sports de glace qui était émue aux larmes. Quintuples champions d’Europe et quadruples champions du monde, il ne leur manquait qu’un titre. Avec une synchronisation millimétrée, ils impressionnent, même leur entraîneur. "De patiner à la perfection un programme qui est très physique, très compliqué, qui paraît très simple tellement ils le font avec légèreté et subtilité, ça m’épate quand même encore, même aujourd’hui", confie Romain Haguenauer. Il y a quatre ans, une agrafe de robe défectueuse les avait privés de l’or. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron tiennent leur revanche avec la note la plus élevée jamais attribuée dans l’histoire du patinage artistique. TF1 | Reportage S. Rangs des Adrets, Y. Hovine, H. Massiot