Visite du pape à Marseille : déjà la ferveur

À quelques heures de l'arrivée du pape, Marseille est impatiente. Ce vendredi à 17 heures, il se rendra à Notre-Dame de la Garde, la bonne mère pour les Marseillais. Tout le quartier est déjà bouclé sous haute surveillance. La vie des habitants s'en trouve bousculée. Près de 350 000 visiteurs sont attendus vendredi et samedi, venus des quatre coins du pays, comme ce groupe de douze jeunes catholiques partis jeudi soir de Montpellier. Près de trois heures plus tard, les voilà à Marseille, hébergés gratuitement dans une paroisse. Pas question pour eux d'aller à l'hôtel, les prix ont bondi de 60% ce week-end. Tous attendent avec impatience le message du pape François à propos de la pauvreté et des migrants. À commencer par l'association d'aide juridique à l'asile Cimade. Selon nos informations, avant la messe au Vélodrome demain, le pape fera un détour par une congrégation religieuse dans l'un des quartiers les plus populaires de Marseille, près de la gare Saint-Charles. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Ponsar, A. Erhel