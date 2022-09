Papes, présidents, stars, elles les a tous rencontrés

Des stars, comme Mick Jagger, sont émues par la disparition de la reine. L'Anglais Elton John a aussi exprimé sa peine sur les réseaux sociaux. La reine a traversé sept décennies d'histoire. C'était la seule à parler au pape d'égal à égal. Elle était cheffe de l'Église anglicane et a connu sept souverains pontifes. La seule à avoir nommé quinze Premiers ministres au Royaume-Uni, et 170 si on élargit à tout le Commonwealth. C'est aussi la seule reine présente sur toutes les photos historiques. Indéniablement, elle est la figure la plus respectée. Les présidents de tous les continents rêvaient d'être invités à Buckingham, stressés tout de même de ne pas commettre un impair. La rencontrer était un exercice exigeant. Donald Trump s'en souvient, en 2018, alors qu'il passait en revue la garde d'honneur, il a soudain oublié le protocole en marchant devant la reine. Elizabeth II était attachée à tout savoir de l'actualité, mais obligée de ne jamais réagir. À part peut-être ce jour de juin 2007, en pleine crise du Brexit, lorsqu'elle s'adressa au Parlement britannique. Interdiction pour elle d'exprimer son opinion, mais elle choisit une tenue particulière, aux couleurs du drapeau européen. L'image va être reprise et commentée dans le monde entier. C'était la puissance d'une reine sans pouvoir. Les sphères de la politique, de la musique, du cinéma gravitaient autour d'elle. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Tolfa