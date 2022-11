Papiers d'identité, des délais toujours trop longs

Dans une mairie de quartier, il n'y a pas de rendez-vous avant le 31 janvier 2023, soit deux mois et demi d'attente. Certains ont beau se plaindre au téléphone, cela ne change rien. Les services municipaux d'Orléans sont débordés. On compte 24 000 demandes de renouvellement de pièces d'identité depuis janvier. C'est 30% de plus que l'année dernière sur la même période. Après deux ans de restrictions sanitaire lié au Covid, beaucoup ont besoin d'un nouveau passeport pour voyager. C'est le cas de Teddy qui anticipe déjà ses vacances de l'été prochain. Il y a ceux qui anticipent et ceux qui ont pris du retard. Pendant le Covid, Cassandre avait un peu délaissé les formalités administratives. Elle vient alors refaire sa carte d'identité. A part les habitants d'Orléans, certains sont prêts à faire des heures de route pour gagner du temps, car les délais peuvent être plus longs dans d'autres départements. L'été dernier, un plan d'urgence de quatorze millions d'euros avaient permis de recruter des agents. Des appareils pour prendre les empreintes avaient été mis à disposition. Mais cette aide est terminée, la mairie doit se débrouiller seule. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Blanquart, C. Marchina