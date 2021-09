Papiers d’identité : les délais s’allongent

En ce moment, à la mairie de Wattrelos (Nord), les demandes de renouvellement explosent. Par conséquent, les délais pour obtenir sa carte s'allongent. Le prochain créneau disponible ici n'est qu'à partir du 18 novembre. Pour cause, plus d'un million de cartes d'identité n'ont pas été renouvelées en 2020 à cause du Covid. Ajoutés à cela le déploiement de la nouvelle carte d'identité et les voyages à nouveau possible à l'étranger. Aujourd'hui, c'est l'embouteillage dans les petites communes, mais aussi dans les grandes villes. Prochain rendez-vous disponible à Lille : le 12 novembre. À Wattrelos, pour traiter toutes ces demandes, on a élargi les horaires d'ouverture. Pour renouveler votre carte d'identité ou votre passeport, on vous conseille d'anticiper au maximum votre demande, mais aussi de prendre rendez-vous dans une autre mairie autre que celle de votre lieu de résidence. Et si votre passeport est périmé, sachez que votre carte d'identité suffit pour voyager dans beaucoup de pays en Europe.