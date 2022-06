Papiers d’identité : Saint-Nazaire ouvre un centre éphémère pour aller plus vite

Valentin a fait une heure de route pour obtenir ce rendez-vous express. Sa carte d'identité a expiré et il veut faire une demande de passeport. À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ce centre temporaire d'accueil ouvre des milliers de créneaux d'ici l'été pour réduire les délais de renouvellement des titres d'identité. Il habite à Nantes, mais il est impossible de renouveler là-bas rapidement. Si les délais s'allongent, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux à renouveler vos papiers d'identité en ce moment. Les raisons divergent, mais le fait est que le centre va avoir beaucoup de travail. Aussi, il faut recruter du personnel et trouver des locaux en urgence pour répondre à la demande avant l'été. "Nous avons aménagé l'espace pour installer dix guichets et on a embauché douze personnels en cinq jours", affirme la directrice aux relations aux usagers, Mélanie Goubier. Pour maintenir ces délais, il faut lire la liste des documents nécessaires. La première règle, c'est la photo, car si elle ne passe pas, il va falloir tout recommencer. Comme Saint-Nazaire, quatorze centres dans l'Hexagone doivent ouvrir d'ici quelques jours pour accélérer le renouvellement des papiers d'identité sur tout le territoire. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel