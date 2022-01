Papiers d'identité volés : elle reçoit les PV d'autres conducteurs

Le permis de conduire est un précieux document à ne pas mettre entre toutes les mains. En 2018, Benedetta, une jeune médecin franco-italienne, a oublié son portefeuille dans une voiture de location à Valence (Drôme). Un an plus tard, elle a reçoit 70 PV pour des excès de vitesse. À chaque fois, les propriétaires de voitures l'ont désignée comme conductrice. Le montant total est de près de 19 000 euros. Elle a porté plainte et il lui a fallu des mois entiers de démarches administratives pour prouver son innocence et mettre fin à l'escroquerie. Le cas de Benedetta n'est pas isolé. Dans la Drôme, un habitant, qui avait perdu son permis de conduire, a reçu plus de 381 amendes. Les enquêteurs ont découvert un système de fausses désignations sur Internet. Les malfaiteurs utilisent des permis perdus pour proposer aux automobiles, moyennant rémunération, d'échapper aux amendes et aux pertes de points. "Nous nous sommes aperçus rapidement que ces personnes étaient une grosse majorité des Drômois. Ils étaient allés sur des sites, notamment Snapchat. Certains avaient payé des sommes entre 200 et 500 euros", explique le commissaire Noël Fayet. TF1 | Reportage C. Blampain, M. Debut