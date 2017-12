La papillote est la friandise par excellence des Lyonnais à Noël

A Lyon, chez François Gimenez, chocolatier, les papillotes sont préparés deux fois par semaine. Elles sont confectionnées avec du beurre de cacao praliné et du chocolat savamment choisis. Lors de l'enrobage, les bouts de pistache sont ajoutés avec minutie. Enveloppés dans des papiers colorés, elles sont accompagnées d'une histoire drôle et d'un pétard. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.