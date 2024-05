Papouasie : des dizaines de maisons emportées par un glissement de terrain

Il était trois heures du matin, les gens dormaient lorsque la montagne s'est effondrée. Ce sont les premiers récits qui nous parviennent et l'on découvre à peine les proportions de cette catastrophe naturelle. Un van renversé sur l'image semble minuscule au regard du glissement de terrain. Selon les premiers témoignages, une centaine de maisons ont été ensevelies dans ce village de 3 000 habitants situé à six heures de route au nord de la capitale papoue dans la province d'Enga. Dans l'immédiat, on ne sait pas combien de personnes sont sous les décombres. Mais selon un villageois, elles seraient des centaines et le gouverneur de la province parle d'une catastrophe sans précédent. Des dizaines d'hommes et de femmes de la région se sont précipitées sur les amas de roches creusant avec des bâtons, des pelles, instrument dérisoire face à l'ampleur du désastre. La montagne continue de s'effriter et pour les autorités locales, ce sont les pluies diluviennes de ces derniers jours qui sont à l'origine de la catastrophe. Dans ces conditions, les opérations de secours sont évidemment périlleuses. Pour l'instant, quatre corps ont été retrouvés. TF1 | Reportage S. Pinatel