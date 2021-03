Pâques : à la rencontre d'un chocolatier bordelais

Comme chaque année depuis près de 130 ans, les chocolats de Pâques sont de retour dans les vitrines de la chocolaterie Saunion à Bordeaux. En coulisse, l'atelier ressemble à une ruche. Thomas Duc termine une par une les poules créées spécialement pour cette édition 2021. Âgé de 19 ans, le jeune apprenti est arrivé ici il y a déjà trois ans. Cette passion, il en a fait son métier. "C'est une fierté de travailler ici", lance-t-il. Ce même amour de l'artisanat anime Sophie Faux depuis 25 ans. Chaque année, elle garnit avec patience 20 000 œufs en pensant à ceux qui les dégusteront. D'un étage à l'autre, Thierry Lalet joue le chef d'orchestre. Sa famille fabrique des chocolats dans ce vaste immeuble du centre-ville de Bordeaux depuis 1893. Et la friandise historique c'est la guinette, une cerise entière macérée dans le Kirsch et enrobée de chocolat noir. Thierry tient à partager ce savoir-faire reçu de sa grand-mère à tout le monde. Et si ces trésors gastronomiques traversent les âges, c'est que la gourmandise des Français reste intacte.