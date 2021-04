Pâques : à la rencontre d'un chocolatier de Châteaurenard

C'est l'histoire d'un voyage culinaire, une virée gourmande, une balade sucrée comme des petits morceaux de vie que Frédéric Hawecker, meilleur ouvrier de France, mélange et des instants qu'il assemble. Un petit peu d'enfance que ses mains rebâtissent. Après un apprentissage long, des découvertes, et parfois un exil volontaire, la période de Pâques est un moment durant lequel les chocolatiers prennent la lumière. La Provence, c'est la maison de Frédéric Hawecker. D'après lui, c'est une région riche en paysage, en senteur et en produits. Avec son frère Guillaume, il y a ouvert une boutique, s'est forgé une clientèle et s'est mis à rechercher les meilleurs fournisseurs. "Le chocolat, c'est hyper ludique. On a un métier de dingue. C'est du bonheur chaque jour", confie-t-il. C'est Guillaume Hawecker qui tient la boutique. Puisque c'est une affaire de famille, même la génération suivante s'investit dans les pâtisseries et le chocolat. Le périple culinaire de Frédéric n'est pas terminé. Mais désormais, c'est sa petite fille qu'il veut faire voyager.