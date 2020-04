Pâques à Vaugneray : la chasse aux œufs a eu lieu malgré le confinement

La famille Vidal n'a pas dérogé à la tradition : la chasse aux œufs. Chaque année, le jeu est organisé chez les grands-parents en présence de toute une famille. Cette fois-ci, il a dû être organisé chez eux à Vaugneray (Auvergne-Rhône-Alpes) à cause du confinement. Une fête de de Pâques en petit comité qui a fait le bonheur de leur cinq enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.