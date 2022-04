Pâques au balcon sur la dune du Pilat

Devant la dune du Pilat, deux choix s'offrent à vous : ces escaliers qui viennent d'être installés ou souffrir dès le début de vos vacances. Mais une fois en haut, la récompense est là. "Ça vaut le coup, c'est magnifique" ; "On voit bien la mer, et j'adore profiter des vacances parce que l'école, c'est un petit peu compliqué", témoignent des vacanciers. Des roulades dans le sable et des souvenirs pour des amis venus d'Amiens. "C'est sûr qu'il fait meilleur ici que dans le Nord" ; "J'essaie de faire en long en large là, et puis se faire un petit resto peut-être en bas, et puis l'après-midi, on ira certainement mettre les pieds dans l'eau", lancent-ils. Dans le camping au pied de la dune, on savoure aussi de ne rien faire. Dans les cabanes à huîtres, c'est la reprise de la saison. Un groupe est venu de Paris pour télétravailler et aussi pour profiter un peu. Plus de 20 degrés sont attendus jusqu'à lundi sur le bassin d'Arcachon, de quoi décompresser pour ce week-end de Pâques. TF1 | Reportage Y. Chambon